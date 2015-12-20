جمارك سفاجا تحبط تهريب أجهزة طبية وقطع غيار سيارات

أحبطت إدارة الحركة بجمرك سفاجا برئاسة محمد جمال، اليوم الأحد، 4 محاولات تهريب أجهزة طبية وقطع غيار سيارات، وذلك للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن رئيس قسم الاستخبارات وليد حسين اشتبه فى مشمول البيان الجمركى الوارد من السعودية، وبتفتيشه تبين وجود جهاز تنفس صناعى، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 20 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن المحاولة الثانية كانت تهريب جهاز خاص بطب الأسنان، وبلغت قيمة التعويضات 10 آلاف جنيه.

وأوضح أن المحاولة الثالثة كانت تهريب قطع غيار سيارات واردة من السعودية بقيمة 9 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن المحاولة الأخيرة تهريب أجزاء من جهاز طبى، وبلغت قيمة التعويضات 9 آلاف جنيه.

وقرر يحيى سعيد مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 4 محاضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.