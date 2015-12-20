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ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر بالسلام

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ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر بالسلام ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجزر بالسلام
تمكنت شرطة بالقاهرة، اليوم الأحد، من ضبط صاحب مجزر لذبح وتجهيز الدواجن لحيازته دواجن ولحوم فاسدة بالسلام و حرر محضر بالواقعة .

وردت معلومات لشرطة التموين، مفادها قيام مالك مجزر "النور" لذبح وتجهيز الدواجن الكائن بنطاق قسم السلام أول، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الدواجن والسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى والبعض الآخر دون بيانات تفيد مصدرها، ويغش جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة ترافقه لجنة من مفتيش الأغذية والطب البيطرى وبمداهمة المتحرى عنه ضبط المدير المسئول و5 أطنان ونصف طن "سلع غذائية هياكل دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى وفقا لتقرير الطب الوقائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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مصر 365

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