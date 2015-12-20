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تخلصي من إنتفاخ العينين بواسطة الشاي الأخضر

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الأحد 20-12-2015 14:58

تكثر النصائح الخاصة باستخدام الشاي الأخضر للتخلص من انتفاخ العينين والهالات السوداء، ولكن ما هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟ هل بتحضير كوب من الشاي الأخضر أم عن طريق الأقنعة؟
في الواقع يفضل لكل سيدة الجمع بين الاختيارين، فشرب الشاي الأخضر يقوم بإعادة الرطوبة إلى الجسم، مما يعمل على التخلص من الهالات السوداء التي يكثر ظهورها بسبب الإرهاق، ونقص الترطيب المختزن تحت الجلد.
كما تقوم أكياس الشاي الأخضر بمفعول فوري عند تبريدها ثم وضعها على العينين، لذلك يفضل أن تقومي بشرب 3 أكواب من الشاي الأخضر يومياً، مع الاحتفاظ بالأكياس لتبريدها، ثم إعادة استخدامها على العين حتى تفقد برودتها تماماً.

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سيدتي