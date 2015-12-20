" ستروبينغ" خدعة جمالية جديدة تقضي على "الكونتورينغ"

يساعد المكياج المضيئ بالتقنية الجديدة الـ " ستروبينغ" Strobing على عكس الضوء، ما يمنحك إطلالة ساطعة ومشرقة مثل الماس.

يعتبر التقاط الصور من أساسيات الأعياد والمناسبات. لذلك، عليك اعتماد طريقة المكياج التي تبرز تفاصيلك الجمالية. من هنا، إليك تقنية الـ " ستروبينغ" Strobing التي تسلط الضوء أكثر من الغليتر؛ إذ تجعل عظام الوجه تبرز بشكل أفضل في الصور.

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طريقة التطبيق: ضعي الهايلايتر حيث يكون الضوء الطبيعي في وجهك، وغالباً ما يكون على عظام الوجه، عند الحواجب، وسط الجبين، عند الأنف والذقن، عوضاً من استخدام المكياج "المات" للتظليل . عند استخدام هذه التقنية، تأكدي من أن يكون باقي مكياجك خفيفاً؛ كي لا يبدو وجهك كالدمية بسبب كثافة المكياج.

إليك مجموعة من آخر إصدارات أهم الماركات العالمية للبودرة الخالية من اللمعية التي تعزز إشراق وكمال البشرة.

ضعي البودرة الخفيفة والحريريّة فوق مستحضر الأساس لتثبيته للمسة نهائية شفّافة ورقيقة. فبالإضافة إلى تأثير التمويه البصري الذي توفّره، إنها تخفّف ظهور الخطوط الرفيعة والشوائب وتضمن نتيجةً رائعة معزّزة للجمال وخالية من اللمعية.

1.فراغرانسد لومينايسينغ باودر غولد غلو" Fragranced Luminising Powder Gold Glow من "بيربري" Burberry

2." فينيشينغ باودر" Finishing Powder من "غوتشي" Gucci

3. " بودريه ديوريفيك سامبتويوس" Poudrier Diorific Sumptuous من "ديور “Dior

4." ميتيرويت فواياج أشانتي" Meteorites Voyage Enchante من "غيرلان" Guerlain

5." مالفيسنت باودر بلاش" Maleficent Powder Blush من "ماك" Mac

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