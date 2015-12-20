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4 مكونات طبيعية لمحاربة حب الشباب

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الأحد 20-12-2015 18:05

الموادّ الطبيعة هي من أفضل الأساليب التي تساعدك على التخلّص من حب الشباب ، لأنك لست بحاجة إلى إنفاق الكثير من الأموال لشراء كريمات حب الشباب، في حين أنّ بعض المكونات الطبيعية البسيطة قد تساعدك في التخلص من حب الشباب بطريقة أكثر أماناً وأقل تكلفةً.

إليك "سيدتي" أهمّ أربع موادّ طبيعية فعّالة في التخلص من حب الشباب:

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1-التفاح الأخضر: يستخلص حمض الماليك من التفاح الأخضر؛ وهو حمض هيدروكسي خاصّ بالأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد، التي تعوقهم عن وضع أيّ مواد كيميائية على بشرتهم؛ فالتفاح الأخضر يعتبر من أهم العناصر الغذائية التي تساعد أصحاب البشرة الحساسة في التخلص من حب الشباب، فاحرصي على تناوله بكثرة.
2-الشاي الأخضر: يعتبر الشاي الأخضر من أكثر الموادّ الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل ظهور البثور بنسبة 50%، كما أنه يحتوي على حزمة فائقة من مادة البوليفينول التي تقلّل من التهاب البشرة.
3-الألوفيرا: هي من العناصر التي تساعد على تخفيف حروق الشمس . ونصيحة رائعة لمن يعاني من حب الشباب هي تمرير هلام الألوفيرا النقي على بشرتهم؛ فذلك يساعد على تقليل ظهور البثور، كما أنه مطهر طبيعي رائع يساعد على ترطيب الجلد والتخلص من البكتريا المسببة لحب الشباب.
4-مستخرج نبات الصفصاف النباح: الصفصاف النباح هو مصدر طبيعي لعلاج حب الشباب، لأنه يعمل على تهدئة البشرة من الالتهابات ويساعد على غلق المسامّ.

 

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سيدتي

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