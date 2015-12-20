ترقية اللواء جمال سعيد "حكمدار العاصمة" لدرجة مساعد وزير الداخلية

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارا اليوم الأحد، بترقية اللواء جمال سعيد، نائب مدير أمن القاهرة وحكمدار العاصمة، إلى درجة مساعد وزير الداخلية.

وجاءت ترقية حكمدار القاهرة، بعد تولى اللواء جمال سعيد المنصب ، المنصب منذ قرابة شهر ونصف، عمل خلالها على رفع معدلات الأداء الأمنى، وقاد العديد من الحملات الأمنية لرفع الإشغالات وبهدف إعادة الوجه الحضارى لشوراع العاصمة، وبالفعل انخفضت معدلات الجرائم وحوادث الإرهاب بصورة كبيرة فى شوارع العاصمة عقب الجهود الأمنية الضخمة المبذولة.