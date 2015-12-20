الرئيس يعين نوابا لوزراء الصحة والتعليم والتعليم العالى والاتصالات والإسكان

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 ببعض التعيينات فى بعض الوزارات. وشملت المادة الأولى من القرار: يعين كل من: الدكتور عصام خميس إبراهيم الحنش، نائبا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للبحث العلمى، والدكتور أحمد الجيوشى فتوح موسى حسنين، نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعليم الفنى.

وشمل القرار، الذى صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ديسمبر 2015، أسماء كلا من: الدكتورة مايسة محمد شوقى محمد حلمى، نائبا لوزير الصحة والسكان للسكان، والدكتور أحمد عادل محمد السيد درويش نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات، والدكتور محمد نبيل المعداوى يوسف على، نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.