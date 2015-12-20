إصابة عشرة أشخاص بانفجار استهدف حافلة نقل فى دمشق

>أصيب عشرة اشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة فى حافلة لنقل الركاب خلال مرورها فى حى المزة الواقع فى غرب دمشق، وفق ما اورد الاعلام السورى الرسمى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر فى شرطة دمشق قوله "تفجير إرهابى بعبوة ناسفة فى حافلة لنقل الركاب على اتوستراد المزة فى دمشق.

وأفاد التلفزيون السورى فى شريط عاجل عن وقوع "عشر إصابات بعضهم فى حالة خطرة بين صفوف المواطنين جراء الانفجار.

وقال شهود عيان لوكالة أ ف ب فى وقت سابق أن انفجارا استهدف قرابة الخامسة عصرا حافلة نقل عسكرية لدى مرورها فى حى المزة.

وبحسب مراسل أ ف ب فى المزة، تعرض الباص لأضرار جراء الانفجار وتحطمت نوافذه، وغطت الدماء ارضية الحافلة جراء وقوع إصابات.

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