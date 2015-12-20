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مصدر يمنى: انتهاء محادثات السلام دون اتفاق واستئنافها 14 يناير

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مصدر يمنى: انتهاء محادثات السلام دون اتفاق واستئنافها 14 يناير مصدر يمنى: انتهاء محادثات السلام دون اتفاق واستئنافها 14 يناير

>قال مصدر فى وفد اليمنية لرويترز أن محادثات السلام اليمنية اختتمت فى سويسرا اليوم الأحد دون التوصل لاتفاق لانهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ تسعة أشهر لكن طرفى الصراع سيستأنفان التفاوض فى 14 يناير.

ويعتقد المحللون أن أحدث جولة من المحادثات تمثل أفضل فرصة حتى الان لانهاء الصراع بالنظر إلى الجمود المستمر منذ أشهر فى القتال البرى وتزايد نفوذ تنظيم داعش الذى يهدد الجانبين.

وقال المصدر لرويترز "الجولة الأولى من المحادثات اليمنية انتهت بإتفاق على استئنافها فى إثيوبيا يوم 14 يناير."

وبدأ تحالف عسكرى بقيادة قصف جماعة الحوثى اليمنية المتحالفة مع إيران فى مارس فى محاولة لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى.

وأودى الصراع بحياة ما يقرب من 6000 شخص وتسبب فى حدوث ازمة إنسانية فى اليمن.

ولم يتضح بعد ما اذا كان الجانبان اتفقا على تمديد وقف اطلاق النار الهش الذى تزامن مع بدء المحادثات التى رعتها الأمم المتحدة فى 15 ديسمبر.

ورغم تبادل الاتهامات بين السعودية والحوثيين بإنتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار فإن الهدنة ساهمت بشكل كبير فى تقليص حدة القتال وأتاحت إرسال كميات محدودة من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مناطق القتال.
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مصر 365

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