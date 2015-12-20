الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب أحيانا على الجزر والمناطق الشمالية والرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجيا ظهرا خاصة على البحر والمناطق المكشوفة، وقد تكون مثيرة للغبار والاتربة أحيانا غربا، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية خاصة الشمالية.

الرياح .. شمالية - شمالية غربية بسرعة تتراواح ما بين / 20 - 30 / بشكل عام على اليابس نهارا - وتصل أحيانا 35 كم/ساعة وشمالية شرقية بسرعة / 10 - 25 كم/ساعة ليلا وتكون شمالية غربية / 25 - 45 كم/ساعة فوق البحر نهارا - لتصل 55 كم/ساعة خلال الليل وصباح الثلاثاء.

البحر .. متوسط يضطرب ظهرا ويصبح شديد الاضطراب ليلا .. بارتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل صباحا يزداد ظهرا الى قدمين وثلاثة إلى أربعة أقدام يصل إلى خمسة أقدام ليلا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 57 دقيقة وعند الساعة السابعة وأدنى جزر عند الساعة الثالثة و 47 دقيقة ظهرا .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 28 15 85 35 .

> دبي 27 17 80 30 .

> الشارقة 28 12 80 35.

> عجمان 28 12 75 35.

> أم القيوين 28 11 75 35 .

> رأس الخيمة 29 10 75 35 .

> الفجيرة 27 18 75 25.

> العين 27 13 80 25 .

> ليوا 26 10 80 25 .

> الرويس 26 14 80 30 .

> السلع 24 15 80 30.

> دلما 24 17 75 45 .

> طنب الصغرى 24 15 75 35 .

> طنب الكبرى 24 15 75 35 .

> أبوموسى 24 15 75 35.

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