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شاحنة تصطدم بمصلي وتُصيب خمسة بطريق «حفر الباطن – الرياض»

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شاحنة تصطدم بمصلي وتُصيب خمسة بطريق «حفر الباطن – الرياض» شاحنة تصطدم بمصلي وتُصيب خمسة بطريق «حفر الباطن – الرياض»

أرشيفية

أصيب خمسة أشخاص بجروح مختلفة ظهر اليوم الأحد إثر اصطدام شاحنة بمصلى على امتداد طريق حفر الباطن – الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية أن غرفة العمليات بحفر الباطن تلقت بلاغاً من الدفاع المدني والشرطة والمواطنين عند الساعة 12:18 ظهراً عن حادث تصادم شاحنة بمصلى على طريق حفر الباطن – الرياض بعد قوة الطوارئ باتجاه الجنوب ويوجد 10 إصابات بالموقع.

وأفاد أن ثلاثة فرق إسعاف وفرقة الإسعاف المتقدم وثلاثة فرق من “الصحة” توجهت للموقع، وعند وصول أول فرقة إسعافية تابعة للهيئة تبين وجود خمس حالات مصابة ثلاث منها خطيرة واثنتين متوسطة، وقدمت الخدمة الطبية الإسعافية لهم، ونقلت الحالات الخطرة عن طريق فرق الهيئة لمستشفى حفر الباطن المركزي، والحالتين المتوسطة عن طريق إسعافات “الصحة” لمستشفى الملك خالد.

وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين عدم تحريك المصابين، حيث إن العملية الإسعافية تتطلب كوادر إسعافية مدربة على كيفية التعامل معها، داعياً إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي مكروه.

وطالبهم بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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