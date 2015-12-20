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صواريخ من لبنان تضرب إسرائيل

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صواريخ من لبنان تضرب إسرائيل صواريخ من لبنان تضرب إسرائيل

أرشيفية

دوت صافرات الإنذارفي عدة مناطق بالجليل الغربي شمال إسرائيل إثر سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أفاد شهود عيان بأن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان بإتجاه شمال إسرائيل (أراضي فلسطين 48 ).

وقالت مصادر محلية من جنوب لبنان لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الصواريخ أطلقت من القطاع الغربي للحدود اللبنانية مع إسرائيل ، ولم يعرف بعد هل لهذه الصواريخ لها علاقة باغتيال عميد الأسرى اللبنانيين الأسير المحرر سمير القنطار في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بلدة جرمانا السورية.

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