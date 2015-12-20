مصدر يمني: انتهاء محادثات السلام دون اتفاق واستئنافها 14 يناير

قال مصدر في وفد الحكومة اليمنية لرويترز إن محادثات السلام اليمنية اختتمت في سويسرا يوم الأحد دون التوصل لاتفاق لانهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ تسعة أشهر لكن طرفي الصراع سيستأنفان التفاوض في 14 يناير.

ويعتقد المحللون أن أحدث جولة من المحادثات تمثل أفضل فرصة حتى الان لانهاء الصراع بالنظر إلى الجمود المستمر منذ أشهر في القتال البري وتزايد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية الذي يهدد الجانبين.

وقال المصدر لرويترز “الجولة الأولى من المحادثات اليمنية انتهت باتفاق على استئنافها … في إثيوبيا يوم 14 يناير.”

وبدأ تحالف عسكري بقيادة السعودية قصف جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في مارس في محاولة لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأودى الصراع بحياة ما يقرب من 6000 شخص وتسبب في حدوث أزمة إنسانية في اليمن.

ولم يتضح بعد ما اذا كان الجانبان اتفقا على تمديد وقف اطلاق النار الهش الذي تزامن مع بدء المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في 15 ديسمبر.

ورغم تبادل الاتهامات بين السعودية والحوثيين بانتهاكات متكررة لوقف اطلاق النار فإن الهدنة ساهمت بشكل كبير في تقليص حدة القتال واتاحت ارسال كميات محدودة من المساعدات الانسانية العاجلة إلى مناطق القتال.