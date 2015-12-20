مجلس وزراء الدول العربية المصدرة للبترول يختتم اجتماعاته بالقاهرة

بعث مجلس وزراء الدول العربية المصدرة للبترول “الاوابك” الذى انعقد اليوم الأحد بالقاهرة ببرقية الى الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب فيها عن جزيل الشكر والتقدير على ما أحيطوا به من حسن استقبال .

وأقر المجلس الوزارى للدول العربية المصدرة للبترول خلال دورته 95 الجدول لمشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016 كما صدق على إعادة تعيين مكتب طارق العصيمي وشركاه مدققاً لحسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016.

اطلع المجلس على تقارير نشاط الأمانة العامة للمنظمة في مجالات من بيننها متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر الأطراف (COP-21) حيث اعتمدت الدول الأطراف في الاتفاقية “اتفاق باريس” وهو اتفاق عالمي طموح وملزم ويدخل حيز النفاذ بعد المصادقة عليه من قبل 55 دولة على أن لا تقل نسبة انبعاثاتها عن 55% من الحجم الكلي لغازات الدفيئة، ومن المقرر أن تحل الاتفاقية الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به في عام 2020 كما تم إقرار الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة خلال عام 2015.

واطلع المجلس على التقرير السنوي الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2014 والنصف الأول من عام 2015، وأحيط علماً بنتائج الاجتماع التنسيقي السنوي 44 لتلك الشركات الذي عُقد في مدينة القاهرة بتاريخ 29/10/2015.

تم إقرار تمديد الفترة التي عهد خلالها لجمهورية العراق بالإشراف على معهد النفط العربي للتدريب لمدة عام اعتباراً من 1 يناير 2016، وأصدر قراره رقم 3/95 بذلك.

أشار إلى أنه طبقاٌ للمادة 13 من اتفاقية إنشاء المنظمة ستكون رئاسة الدورة القادمة لمجلس وزراء المنظمة لدولة الكويت. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية بتاريخ 11 ديسمبر 2016.

وكان مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) قد عقد اجتماعه 95 برئاسة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، التي ترأس الدورة الحالية للمجلس .

ا ش ا