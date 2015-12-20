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بالصور.. قافلة ثقافية بمؤسسة البنات بالأبعادية فى دمنهور

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بالصور.. قافلة ثقافية بمؤسسة البنات بالأبعادية فى دمنهور بالصور.. قافلة ثقافية بمؤسسة البنات بالأبعادية فى دمنهور
نظم فرع ثقافة البحيرة برئاسة السيد الشوبكى، القافلة الثقافية بمؤسسة البنات بالأبعادية بدمنهور، والتى تأتى ضمن مشروع القوافل الثقافية التى ينفذها الفرع فى 33 قرية بمراكز وادى النطرون وكوم حمادة وكفر الدوار وشبراخيت ودمنهور، فى المرحلة الأولى التى بدأت من 20 ديسمبر 2015 حتى 28 فبراير 2016.

وقد تضمنت القافلة ورشة فنية لرسومات الأطفال ومسابقة ثقافية بين طالبات المؤسسة ومعرضا لإنتاج الورشة من رسومات الأطفال وآخر لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من الكتب الحديثة، بالإضافة إلى محاضرة ثقافية للشاعر حسين المصرى بعنوان القيم وعرض فنى لفرقة الأطفال للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة البحيرة.

كما اختتمت القافلة نشاطها بتوزيع الجوائز على الأطفال وسوف تواصل تلك القوافل الثقافية نشاطها بقرى مراكز المحافظة، لتنشيط الحركة الثقافية وعمل التوعية اللازمة نحو قضايا المجتمع واكتشاف المواهب وإثراء روح المنافسة والإبداع لدى الشباب.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365