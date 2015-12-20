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بالصور.. الغربية تحتفل بالمولد النبوى بحضور نواب طنطا ووكيل وزارة الأوقاف

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بالصور.. الغربية تحتفل بالمولد النبوى بحضور نواب طنطا ووكيل وزارة الأوقاف بالصور.. الغربية تحتفل بالمولد النبوى بحضور نواب طنطا ووكيل وزارة الأوقاف
نظم أبناء قرية تلبنت قيصر التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوى الشريف بمسجد "الصوالحة" بالقرية، بحضور الشيخ سالم عبد الجليل وكيل أول وزارة الأوقاف، والمبتهل الشيخ رفيق النقلاوى، وعدد من كبير من علماء الأزهر الشريف والدكتور سمير الخولى والمهندس على عز والدكتور عبد المنعم شهاب أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا، والمئات من أبناء القرية والقرى المجاورة، وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، وابتهالات دينية.

وقال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف: إن النبى "محمد"- صلى الله عليه وسلم- نعمة الله الكبرى، التى فاقت سائر النعم، وهو النعمة التى مَنَّ الله بها علينا، بعد نعمة الإسلام، ومهما تكلم المتكلمون ومهما مدح ما المادحون لا يستطيع أحد أن يصف من وصفه الحق جل علاه بأنه حبيب الله ومصطفاه.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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