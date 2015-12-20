إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل (تحديث)

>أفاد شهود عيان بأن 4 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان من منطقة سهل القليلة، باتجاه شمال إسرائيل (أراضى فلسطين 48 ) .

ودوت صفارات الإنذار فى مناطق بشمال إسرائيل فى إشارة إلى الهجوم الصاروخى، وذلك بعد ساعات من مقتل أحد قيادات جماعة حزب الله اللبنانية فى غارة جوية فى سوريا.

وقال مصادر محلية من جنوب لبنان لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الصواريخ أطلقت من القطاع الغربى للحدود اللبنانية مع إسرائيل ، ولم يعرف بعد هل لهذه الصواريخ لها علاقة باغتيال عميد الأسرى اللبنانيين الأسير المحرر سمير القنطار فى غارة إسرائيلية على مبنى سكنى فى بلدة جرمانا السورية.