انتهت - ' إنقاذ جارسيا ' روما يفوز بثنائية على جنوى

يشارك المصري محمد صلاح أساسيا في مباراة روما أمام جنوى في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وتعتبر بعض التقارير المباراة الفرصة الأخيرة للمدرب الفرنسي رودي جارسيا وإن أي نتيجة سلبية ستأتي بمارتشيلو ليبي في مكانه.

ولم يفز روما منذ فوزه في ديربي العاصمة 2-0 على لاتسيو في 8 نوفمبر الماضي قبل أن يخرج من كأس إيطاليا على يد سبيتزيا الأسبوع الماضي.

وضم تشكيل روما اللاعبين التاليين

حراسة المرمى: تشيزيني

الدفاع: فلورينزي، روديجر، مانولاس، دينيي

الوسط: بيانيتش، دي روسي، ناينجولان

الهجوم: صلاح، جيرفينيو، دجيكو

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انتهت المباراة بفوز روما بهدفين مقابل لا شيء.

ق89 صادق عمر بديلا صلاح يحرز لهدف الثاني لروما من كرة عرضية قابلها برأسه في المرمى

ق81 صادق عمر يحل بديلا لمحمد صلاح

ق43: يسجل فلورينزي الهدف الأول من كرة عرضية وصلته دون رقابة سددها على الطائر.

ق1: انطلاق المباراة على ملعب الأولمبيكو في روما