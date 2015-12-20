فينجر: ليفربول كان أسرع منا في الحصول على ستيرلينج

كشف أرسين فينجر مدرب أرسنال عن رغبته في انتداب رحيم ستيرلينج عندما كان لاعبا في صفوف كوينز بارك رينجرز.

وانتقل الدولي الإنجليزي عام 2010 إلى ليفربول مقابل 600 ألف جنيه إسترليني قبل أن يصبح سابع أغلى لاعب في العالم برحيله إلى مانشستر سيتي مقابل 49 مليون جنيه إسترليني.

وأكد فينجر أن ليفربول كان أسرع من أرسنال في التعاقد مع صاحب الـ21 عاما الذي يحل ضيفا على فريق المدفعجية في الدوري الإثنين.

وقال الفرنسي للصحفيين:"كان لدينا العديد من اللاعبين على الجناحين لكن عندما رأيت ستيرلينج في كوينز قلت لنفسي هذا اللاعب لابد من جلبه".

وأضاف "شاهدته لكن فقدته ولم أتعاقد معه. لكل فريق قائمة من اللاعبين الذين فرط في التعاقد معهم".