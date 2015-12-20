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بالفيديو - يوفنتوس يهزم كاربي ويواصل الاقتراب من القمة

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بالفيديو - يوفنتوس يهزم كاربي ويواصل الاقتراب من القمة بالفيديو - يوفنتوس يهزم كاربي ويواصل الاقتراب من القمة

هزم يوفنتوس مضيفه كاربي الأحد في الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي بنتيجة 3-2 على ملعب ألبرتو براجليا بمدينة مودينا.

وتقدم صاحب الأرض عن طريق لاعب يوفنتوس السابق ماركو بوريللو في الدقيقة 15 قبل أن يدرك ماريو مانزوكيتش التعادل بعد ثلاث دقائق.

وسجل الدولي الكراوتي هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 41 ليتقدم يوفنتوس وأحرز بول بوجبا الهدف الثالث في الدقيقة 50.

وقلص كاربي النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد هدف عكسي من المدافع ليوناردو بونوتشي.

وهيمن يوفنتوس على مجريات المباراة أمام الفريق الصاعد حديثا من الدرجة الثانية فبلغت نسبة استحواذه على الكرة 70%.

وارتقى حامل اللقب للمركز الثاني في جدول الترتيب بوصوله للنقطة 33 ليصبح على بعد ثلاث نقاط من المتصدر إنتر ميلان الذي يستضيف لاتسيو الأحد على ملعب جوسيبي مياتزا.

شاهد الأهداف.

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فيديو اليوم السابع

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