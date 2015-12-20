سواريز: أصبحت الأفضل في مونديال الأندية بسبب 3 لاعبين

(إفي): أكد مهاجم برشلونة، الأوروجوائي لويس سواريز أن بجانبه "أفضل ثلاثة لاعبين في العالم" في إشارة إلى الأرجنتنيي ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإسباني أندريس إنيستا مشيرا إلى أنه بفضلهم حصل على لقب أفضل لاعب ببطولة مونديال الأندية لكرة القدم لعام 2015.

وقال سواريز عقب نهائي البطولة الذي سجل فيها هدفين للبرسا من أصل ثلاثة أهداف في مرمى ريفر بليت حققت الفوز للكتالوني بلقب البطولة للمرة الثالثة بتاريخه، إن "مجهود الفريق هو أكثر شيء يقدره المرء".

وأعرب سواريز الذي حصل على جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب بالبطولة عن "سعادته الغامرة" بحصوله على هذه الجائزة وأشاد بإسهام زملائه.

وشدد سواريز قائلا "أتمتع يوما بعد يوم باللاعبين المتواجدين حولي، في هذه الحالة هم ميسي ونيمار وأخر أيضا اعتبره بمثابة هدية هو إنيستا. بجانبي أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف "معهم أستطيع التحلي بالهدوء بأن الفرص ستأتي" معترفا أن برشلونة لم يكن يقدم أداء جيدا قبل تسجيل الهدف الأول الذي جاء بتوقيع ميسي.

وأوضح الأوروجوائي "ضغطوا علينا كثيرا في الأمام. بالنسبة لنا ذلك لم يكن سهلا. بعد الهدف الثاني والثالث تراجعنا للخلف قليلا وهم شكلوا مزيد من الخطر".

كما أصبح سواريز الهداف الأول الذي يسجل خمسة أهداف في نفس النسخة من البطولة، متجاوزا البرازيلي دينيلسون الذي سجل أربعة أهداف مع فريقه الكوري الجنوبي بوهانج ستيلرز خلال نسخة عام 2009.