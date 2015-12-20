"ذا فويس": كريستين سعيد أول لبنانية تتأهل للنهائيات وهذا هو سرّ غضب شيرين

تمكنت المشتركة اللبنانية كريستين سعيد من الوصول كأول لبنانية إلى نهائيات برمامج "ذا فويس"، بعد أن كسبت حب الجمهور لتمتعها بعفوية تامة، وامتلاكها لموهبة صوت مميزة فاجأت بها المدربين الأربعة، لاسيما مدربها قيصر الغناء كاظم الساهر. كريستين كانت كالفراشة في حلقة أمس، حيث نوه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصوتها. ورغم أن كريستين تغني باللغة الإنكليزية، إلا أنها تمتلك فنون الغناء باللهجة العربية كما غنت في الحلقة الماضية. ومن المتوقع أن تعطي كريستين مساحة أكبر للهجة العربية في الحلقة الأخيرة من البرنامج. ومع اختيار الجمهور لكريستين يمكن القول أنها أول مشتركة تغني اللهجة الإنكليزية وأول لبنانية تصل إلى النهائي في برنامج "ذا فويس" خلال مواسمه الثلاثة.

وكانت "سيدتي نت" قد كشفت عن الأسماء التي ستتأهل إلى نهائيات البرنامج، حيث لازالت فرص المشتركة نداء شرارة من فريق شيرين الأكثر حظاً للفوز بلقب "ذا فويس" للموسم الثالث.

تميزت الحلقة نصف الهائية بشدة المنافسة بين المشتركين، حيث حافظت على نفس وتيرة الحلقات السابقة، وأتت النتائج كما توقعها الجمهور. وغنى كل مدرب مع فريقه. وبأغنية "جرح تاني" هزت شيرين وفريقها المسرح بحضورهم الملفت. فما كان من عاصي وصابر وكاظم إلا أن وقفا احتراماً لشيرين ولفريقها.

من جهة ثانية، وقبل صعود شيرين للغناء مع فريقها، علمت "سيدتي نت" أن شيرين غضبت عندما قام أحد عاملي الصوت بتغيير الميكرفون لها حيث تسبب بتغيير مظهر شعرها بشكل بسيط، إلا أن شيرين لم تتمالك نفسها، وانزعجت منه، ما اضطر القيمين على البرنامج للتوقف مع فاصل إعلاني. وبعد الفاصل عادت الأمور إلى مجاريها، وغنت شيرين مع فريقها.

وكالعادة، لا يوفر كاظم حلقة إلا ويقوم فيها بالتقاط "سيلفي" مع جمهور الستوديو، حيث هو من أكثر الفنانين شعبية في البرنامج، وجمهوره كبير من النساء ولحظة وقوفه على المسرح مع فريقه صفق له الجمهور بشكل لا يمكن وصفه وراحوا ينادونه بـ"القيصر" و"أبو وسام".

ايميه و "سيلفي" عاصي

وقبل الحلقة النهائية، لا بدّ من الوقوف عند مقدمة البرنامج ايميه صياح واعطائها حقها، حيث تمكنت هذا العام باقناع الجميع بما قدمته، وسرّ نجاحها هو امتلاكها للعفوية والتواضع في شخصيتها. كما تحترم جميع المدربين رغم أن عاصي يغدق عليها الكثير من الغزل. وقام بالتقاط "سيلفي" معها ومع المشتركين في فريقه.

مشاهدات:

صابر الرباعي تناول عصير البرتقال خلال الفواصل الإعلانية.

إيميه تلتقط صورة تقبل فيها زوجها وأخيها.

شجار بسيط انتهى بسرعة بين عناصر الأمن وأحد الحضور.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي