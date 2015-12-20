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بالصور.. مذيعة تظهر في البانيو على الهواء

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الأحد 20-12-2015 16:16

ظهرت مذيعة شابة تدعى دعاء صلاح أُثناء تقديمها لبرنامجها "دودي شو" على قناة النهار،مخالفة كل التقاليد الإجتماعية والإعلامية حيث ظهرت وهي في البانيو.

وتحدثت دعاء خلال برنامجها إنها ستتحمل كل الشتائم التي ستتلقاها لظهورها بهذا الشكل، موضحة إنه لا يجب أبداً الحكم على الناس بالظاهر، معلنة مفاجأة ألا وهي أن ما يظهر في البانيو هو مجرد "فيوم" الذي يستخدم في أعياد الميلاد قاصدة إنه ليس شامبو أو شاور جيل كما سيعتقد الناس في البداية وإنها تجلس في البانيو بكافة ملابسها العادية التي تخرج بها.

 

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