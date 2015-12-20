المحكمة ترفض مطالبة بوشهري بــ50 ألف دولار عن للحب كلمة

يبدو أن أحداث مسلسل للحب كلمة والذي عرض قبل سنتين لاتزال مستمرة ، إذ رفضت المحكمة الكلية في الكويت مطالبة الفنان عبدالله بوشهري بأجره عن المسلسل .

وكان من المفترض أن يقوم الفنانين محمود وعبدالله بوشهري ببطولة المسلسل الذي كان التجربة الاخراجية الاولى للفنانة هيا عبد السلام ومن تأليف فهد العليوة ومن بطولة نخبة من النجوم منهم القدير جاسم النبهان ، وعبد الإمام عبد الله ، وأسمهان توفيق ، وشيماء علي ، وبشار الشطي ، وزهرة الخرجي ، وفاطمة الصفي، وهيا عبد السلام ، والممثلة العمانية إيمان و المطرب أحمد حسين ، وفرح الصراف ، وغيرهم من النجوم الشباب ، ومن إنتاج المنتج باسم عبدالأمير ، بيد أن خلافات فنية حدثت حينها وتم إسناد البطولة لكل من بشار الشطي وأحمد حسين بديلين عن الشقيقين بوشهري .

وطالب عبدالله بوشهري في دعواه بأجره عن المسلسل والبالغ 15 ألف دينار كويتي أي مايعادل 50 ألف دولار أمريكي تقريباً ، مدعياً أن المنتج باسم عبدالأمير لم يلتزم بالعقد المبرم بينهما .

وصرح لــ سيدتي نت المحامي طلال تقي الوكيل القانوني عن المنتج باسم عبدالأمير قائلاً :

قدمنا إلى المحكمة مستندات تثبت أن الفنان عبدالله بوشهري خالف بنود عقد الاتفاق مع المنتج باسم عبدالأمير من خلال قيامه ببطولة مسلسلين آخرين حينها ، في حين أن العقد تضمن شرط المشاركة الحصرية فقط في مسلسل للحب كلمة .

وتابع المحامي تقي : لله الحمد المحكمة إستجابت لدفوعنا والأدلة التي قدمناها ورفضت دعوى الفنان عبدالله بوشهري ضد موكلي المنتج باسم عبدالأمير .