هؤلاء النجوم الأتراك تزوجوا في الـ 2015

شهد العام 2015 تتويج العديد من قصص الحب التي عاشها النجوم الأتراك بالزواج. فدخل خمسة عشاق القفص الذهبي برضا وسعادة. ونستعرض احتفالاتهم بالزواج في هذا التقرير:

1-بيزا شيكرجي وأنجين هيبليري يتزوجان وسط حشد من المشاهير

بعد قصة حب عاصفة وقصيرة، تزوج الممثل التركي أنجين هيبليري وبيزا شيكرجي اللذان شاركا النجمة بيرين سات بطولة مسلسلها «الانتقام»، مساء الأربعاء 27 مايو (أيار) في قصر حليم باشا باسطنبول. وتميز الحفل بحضور حشد هائل من المشاهير وعلى رأسهم: المغني كينان دوغلو الذي أحيا الحفل بصوته الدافىء، وغنت لهما صديقتهما المقربة بيرغوزار كوريل، كما غنى زوجها خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان لهما أيضاً.

2-خديجة شندل وبوراك ساياشار يتزوجان بحفل رومانسي

توّجت في حفل زفاف فائق الرومانسية مساء الجمعة 29 مايو (أيار) 2015 في فندق «الفور سيزنز» اسطنبول قصة حب الثنائي الممثلة خديجة شندل الشهيرة برفيف في «لعبة القدر» والممثل بوراك ساياشار، والتي استمرت خمس سنوات كاملة. وحضر حفل زفافهما أشهر نجوم تركيا، من بينهم صديقتها الحميمة المقربة بيرغوزار كوريل التي غنت لها بمحبة. كما اشتركتا بتقديم أغنية «دويتو» على المسرح أمتعت الحضور، وكان من أجمل حفلات الزفاف لعام 2015، وأرجأت خديجة شهر عسلها لانشغالها بتصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح «لعبة القدر» مع أوزجان دنيز.

3-السلطانة خديجة تتزوج بحفل عائلي بسيط

فاجأت النجمة التركية سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة الوسط الفني التركي بزواجها المفاجىء من خطيبها جان أوز في ألمانيا بحفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل وعدد قليل من الأصدقاء المقربين، وارتدت فستان زفاف من تصميم توفانا بويوكتشينار. وشهدت صديقتها المقربة النجمة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران على عقد قرانها، حيث حضرت حفلها وزوجها ليفانت فيزير أوغلو إثر عودتها إليه بعد انفصال عابر لأسابيع قليلة.

4-الجارية صادقة تعلن زواجها المفاجىء في السوشيال ميديا

بدون إعلان، وبسرية تامة بعيداً عن الإعلام، تزوجت النجمة التركية سعادات إكسوي الشهيرة بالجارية صادقة في «حريم السلطان» من خطيبها الوسيم بامير كيرانير على أحد شواطىء مضيق البوسفور الأسود بحفل عائلي خاص ورومانسي عند غروب الشمس. ولفت العريس بامير الأنظار بارتدائه دبوساً أسود في بدلته مستلهماً من شخصيات فيلم «حرب النجوم» العالمي.

وأعلنت سعادات زواجها عبر نشر صورها في «السوشيال ميديا»، وتداولتها الصحافة التركية والأجنبية باهتمام.

وسعادات متفرغة من عام 2013 للسينما ولعقودها الإعلانية مع أحد مستحضرات الشعر العالمية.

5-زواج السلطانة نوربانو ومراد دالكيليتش في قصر السلطانة عديلة

تم زواج النجمة التركية الشابة ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو في الموسم الرابع من «حريم السلطان» على عريسها مغني البوب التركي الشهير مراد دالكيليتش، مساء الإثنين 24 أغسطس (آب) في قصر السلطانة عديلة باسطنبول، بعد أن أخذها في الصباح برفقة أصدقائه بزفة في الحي الذي تقطن فيه مع عائلتها، حسبما تقتضي العادات والتقاليد المتوارثة في اسطنبول. وقدم العريس مراد لعروسه ميرفي «شبكة» ثمينة عبارة عن مجموعة مجوهرات بقيمة 17 ألف دولار، وخاتماً ماسياً وصل حجمه إلى 2 قيراط بقيمة 19 ألف دولار، وتطارد العروس لليوم شائعة حملها من فترة لأخرى.

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