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السيسي يوجه بالإسراع من وتيرة العمل بمشروعات تطوير منظومة النقل والمواصلات

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السيسي يوجه بالإسراع من وتيرة العمل بمشروعات تطوير منظومة النقل والمواصلات السيسي يوجه بالإسراع من وتيرة العمل بمشروعات تطوير منظومة النقل والمواصلات

الرئيس عبدالفتاح

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع من وتيرة العمل بمشروعات تطوير منظومة النقل والمواصلات وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة، مؤكدًا حرصه على الارتقاء بخدمات النقل العامة ومواصلة العمل على تقديم أفضل خدمات للمواطنين في هذا المجال، لاسيما في ضوء ما تعرضت له منظومة النقل من إهمال شديد في الماضي، فضلاً عما تمثله من أهمية في الحياة اليومية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بكل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور سعد الجيوشي وزير النقل.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أكد الرئيس السيسى على أهمية مواصلة الجولات الميدانية للوقوف على أوضاع منظومة النقل والمواصلات بالمحافظات المختلفة وعدم التركيز على العاصمة والمدن الكبرى فقط.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بتطوير الطرق والموانئ البحرية والجافة، والتأكد من تنفيذها بأعلى معايير الجودة والسلامة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق تحسن ملموس في خدمة النقل والمواصلات للمواطنين.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير النقل استعرض ما تم تنفيذه من تكليفات الرئيس السيسى للنهوض بمنظومة النقل بشكل شامل، حيث تناول في البداية مرفق السكك الحديدية، مشيراً إلى قيام الوزارة في الوقت الحالي بعدد من الخطوات لتحسين الخدمة تشمل زيادة منافذ حجز التذاكر وإطلاق خدمة الحجز عبر الانترنت، فضلاً عن رفع كفاءة المحطات وخطوط السكك الحديدية، وتجديد وإحلال العربات والجرارات. وأشار إلى قيام الوزارة بإغلاق معابر السكك الحديدية غير الشرعية بالمحافظات والتوسع في تطبيق نظم الإشارات الآلية تحقيقاً لأقصى معدلات السلامة وحفاظًا على حياة المواطنين.

واستعرض الدكتور الجيوشي نتائج جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات تطوير منظومة النقل والموانئ، مشيرًا إلى أن توجه الوزارة الحالي يشمل الاهتمام بمحافظات الصعيد وتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات هناك بما يلبي احتياجات أهالي تلك المحافظات. كما أوضح وزير النقل حرص الوزارة على أن تقوم بالتخطيط المشترك مع الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس لتحديث البنية التحتية للنقل بمنطقة القناة وتحقيق التكامل بين الموانئ التي دخلت ضمن مشروع التنمية والموانئ الأخرى التابعة لوزارة النقل بما يضمن أقصى استفادة اقتصادية ممكنة ويلبي متطلبات الاستثمار بتلك المنطقة.

وأكد الدكتور الجيوشى حرصه على تطوير قطاع النقل النهري في ضوء ما يتمتع به من فرص واعدة وما يمكن أن يساهم به في التخفيف عن وسائل النقل البري وتوفير الوقود، فضلاً عن المكاسب التي يمكن أن تتحقق من النهوض بهذا القطاع والربط بين الموانئ النهرية والبحرية، لاسيما في مجال نقل البضائع. كما استعرض الجهود التي تقوم بها وزارة النقل للتفتيش على المعّديات والموانئ وزيادة جهود الرقابة عليها.

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