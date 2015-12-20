28.4ملايين جنيه لمواجهة الكوارث والأزمات بالوادي الجديد

وافقت وزارة التنمية المحلية مبدئيا على دعم محافظة الوادى الجديد بمبلغ 28.4 مليون جنيه، وذلك لشراء أجهزة ومعدات لمواجهة الكوارث والأزمات حين حدوثها.

وتمثلت الأجهزة والمعدات فى 10 سيارات كسح 8 متر مكعب، و29 سيارة كسح 4 متر مكعب، و9 طلمبات 90 متر مكعب، و7 ماكينة رفع 20 متر، بالإضافة إلى 7 جرار زراعي، و7 مقطورة كسح 4 متر، و2 سيارة نافورى مدمجة، و2 لودر مفصلي، و6 سيارة نقل مياه شرب 4 متر مربع، و4 مولد قدرة 500 وات/س، و3 سيارة قلاب 8 متر.

ووجه اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، بتوزيع هذه المعدات والأجهزة على مراكز المحافظة الخمسة كلا حسب احتياجه، كما أكد محافظ الوادى الجديد، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة هذا العام تتجاوز 122 مليون جنيه، فيما يعادل زيادة قدرها 100% عن العام السابق.