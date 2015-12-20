مطار القاهرة: ترقية جميع العاملين المستوفيين للمدد القانونية وشروط الترقية

أعلن اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ترقية جميع العاملين بالشركة المستحقين للترقية من مختلف قطاعات الشركة المستوفيين للمدد البينية والقانونية وشروط الترقي ماعدا المانع القانوني، وذلك اعتبارًا من أول يناير من العام القادم، جاء ذلك خلال اجتماع جنينة بالعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وطالب جنينه تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة العاملين في مختلف قطاعات مطار القاهرة وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل الحفاظ على سمعة ومكانة المطار بوابة مصر الأولى، واستمع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم وأصدر تعليماته بالاهتمام بمشروع العلاج الأسري للعاملين ووعدهم بسرعة الانتهاء منه حتى تستفيد أسر العاملين من مشروع العلاج.

وقال جنينة إن الفترة القادمة سوف تشعد تنفيذ مشروعات خاصة بالشركة كبيرة تحتاج إلى التفاني في إداء العمل، وهنأ جنينة العاملين بمناسبة المولد النبوي الشريف.