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القبض على 59إرهابيًا بينهم مصريان في السعودية

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القبض على 59إرهابيًا بينهم مصريان في السعودية القبض على 59إرهابيًا بينهم مصريان في السعودية

أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية 59 متهمًا جديدًا في قضايا إرهاب وأمن دولة في الأسبوعين الماضيين.

وقالت صحيفة «الوطن» السعودية اليوم الأحد، إن المتهمين من 10 جنسيات مختلفة، ومعظمهم سعوديون، وقُبض في7 ديسمبر على العدد الأكبر منهم، وقُبض على متهم وحيد في 9 من الشهر نفسه.

وبدأت العمليات في 4 ديسمبر بالقبض على 8 متهمين سعوديين ومتهم سوداني، وفي اليوم التالي قبض على متهمين اثنين من السعوديين، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة متهمين في اليوم الذي يليه، سعودي وسوري ويمني.

وفي 7 ديسمبر قبض على 13 متهمًا سعوديًا باستثناء ثلاثة يمنيين، فيما سجل اليومان التاليان ضبط ثلاثة متهمين، جميعهم سعوديون.

وانتهى يوم 10 ديسمبر بضبط ثلاثة متهمين، (هندي ومصري وسوري)، وضبطت السلطات في 11 و12 ديسمبر ستة متهمين، نصفهم سعوديون، إلى جانب مصري وسوري وأردني، وبين 14 و17 ديسمبر أُلقي القبض على 21 متهمًا جديدًا، 11 سعوديًا، و5 باكستانيين وهنديين، وأمريكي، وأردني وإماراتي واحد.

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