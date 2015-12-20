أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فيديو| مقتل 125 متظاهرًا نتيجة تصاعد الانتفاضة الشعبية في إثيوبيا

Google+ Print
فيديو| مقتل 125 متظاهرًا نتيجة تصاعد الانتفاضة الشعبية في إثيوبيا فيديو| مقتل 125 متظاهرًا نتيجة تصاعد الانتفاضة الشعبية في إثيوبيا

جانب من المظاهرات

تصاعدت الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بين عرقية “الأورمو” في إثيوبيا حاليا، احتجاجا على التهجير القسري وانتزاع أراضيهم، وسط اتهامات للجيش الحكومي بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين السلميين، مما أسفر عن مقتل 125 متظاهرا، حتى الآن وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها منظمات حقوقية دولية.

ودعا “كونجرس” الشعب الأورومي إلى توسيع الاحتجاجات لتشمل جميع أنحاء إثيوبيا، كما طالب جميع الإثيوبيين في الخارج بتنظيم مسيرات وتظاهرات يومية حاشدة أمام السفارات الإثيوبية، والبرلمان الأوربي في بروكسل، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، لفضح جرائم النظام العنصري في أديس أبابا، وحرب الإبادة التي يشنها ضد عرقية الأورومو.

واتهم تليفزيون أوروميا، على الإنترنت، الجيش الحكومي والشرطة الاتحادية بتنفيذ عمليات إعدام جماعي منظمة ضد المتظاهرين السلميين، راح ضحيتها المئات من الطلاب حتى الآن.

وقال التليفزيون إن أحدث عمليات الإعدام وقعت في جامعة «هارامايا» ومدينة «سولولتا» وتم خلالها قتل أكثر من 75 طالبا من قادة الاحتجاجات السلمية بدم بارد.

ودعا التليفزيون جميع أطياف الشعب الإثيوبي وأعراقه، للوقف إلى جانب الشعب “الأورومي” لإنقاذ إثيوبيا من نظام “الفصل العنصري” الذي يقودها إلى الهاوية.

وكانت منظمات حقوقية دولية من بينها “امنينستي” وهيومان رايتس ووتش قد اتهمت الإثيوبية باستخدام القوة المفرطة والدفع بقوات الجيش والشرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، وإطلاق الرصاص عليهم وهو ما أسفر عن مقتل العشرات واعتقال مئات آخرين في الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني.

وكانت الولايات المتحدة حثت الحكومة الإثيوبية على التوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين والسماح لهم بالاحتجاج السلمي.

وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق جراء الاشتباكات الأخيرة في منطقة أوروميا الإثيوبية،” التي قيل أنها أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين” وفقا لما جاء في البيان.

وقالت الخارجية «يؤسفنا كثيرا الوفيات التي حدثت ونعبر عن تعازينا لأسر الذين فقدوا حياتهم، ونحن نحث الحكومة الإثيوبية للسماح الاحتجاج السلمي والالتزام حوار بناء لمعالجة المظالم المشروعة».

ودعا البيان المحتجين “الأورموين” إلى الامتناع عن العنف وإقامة حوار مفتوح مع الحكومة.

ويحتج شعب “الاورمو” على السياسة العنصرية التي تمارسها الحكومة الإثيوبية ضده، إضافة إلى عمليات التهجير القسري وانتزاع الأراضي، تحت مزاعم تنمية العاصمة أديس أبابا وتطويرها.

ويشكل شعب “الأورمو” ثاني أكبر عرقية في إثيوبيا ويبلغ تعداده 27 مليون نسمة من إجمالي 74 مليون نسمة.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"