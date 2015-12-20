"صحة الفيوم" تحيل طبيبا للتحقيق لتسببه فى فقد طفل عضوه الذكرى أثناء ختانه

صرح اللواء طبيب ماهر الجاويش وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه تم تحويل الطبيب المتسبب فى فقد طفل عضوه الذكرى إلى لجنة آداب المهنة، لحين انتهاء التحقيقات معه فى اتهامه بالإهمال الطبى بعد إجراء جراحة "ختان" لطفل عمره 3 سنوات.

وأشار الجاويش إلى أن لجنة من وزارة الصحة قامت بالمرور على المستشفى التى أجرى الطبيب الجراحة بها، وهى تابعة لجمعية خيرية، وتقرر إغلاق جميع العيادات حتى يتم استيفاء جميع الأجهزة والشروط.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة بالصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، فى جلسة التعارف التى عقدها معهم اليوم الأحد.

>وأضاف وكيل الوزارة أن مكتبه مفتوح فى أى وقت لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها، مشيرًا إلى أنه يعمل جاهدًا للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا على أنه سوف يقوم بعمل تفتيش ومرور دورى على المستشفيات، وسوف يتم محاسبة المقصرين من الأطباء أو أطقم التمريض أو العاملين إذا ثبت تورطهم فى وقائع تتعلق بالتهاون فى التعامل مع المرضى بالمحافظة.