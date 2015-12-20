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والد "مارد سيناء" لـ"ست الحسن": الرئيس السيسى قالى "مقابلتك شرف لى"

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والد "مارد سيناء" لـ"ست الحسن": الرئيس السيسى قالى "مقابلتك شرف لى" والد "مارد سيناء" لـ"ست الحسن": الرئيس السيسى قالى "مقابلتك شرف لى"
قال أيمن محمد، والد الشهيد محمد أيمن الملقب بـ"مارد سيناء"، إنه كان سعيداً بمقابلة الرئيس، مؤكدا أن السيسى أب لكل المصريين، وأن لقاءه به وبوالدة الشهيد كان جيداً للغاية.
>وروى والد الشهيد "مارد سيناء" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الحسن" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة أون تى فى، تفاصيل لقائه بالرئيس السيسى قائلا "قلت للرئيس السيسى فخر وشرف لينا مقابلتك"، فقالى "أنا اللى فخر وشرف ليا إنى أقابل حضرتك"، واستطرد والد الشهيد "لما الرئيس يقول كده يبقى بخير".

وتابع: "الرئيس قالى أهلا بابو البطل، وأنا متابع الموقف لحظة بلحظة، ومصر كلها قلوبها مع أبو الشهيد وأهل الشهيد".
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