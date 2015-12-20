على جمعة: شراء الحلوى يوم مولد النبى بدعة أما قبله جائز

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن الفاطميين بنوا الثقافة السائدة فى الاحتفال بالمولد النبوى بالحلوى وياميش رمضان وكعك الأعياد، مستطرداً: "إحنا هنفضل نحتفل بالمولد النبوى حبًا فى رسول الله"، مؤكدًا أن النبى محمد كان يحتفل بمولده الشريف.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى عمرو خليل، أنه يتعجب ممن ينتقدون ثقافتنا ويريدون إلغائها، مؤكداً أن الأمة تضيع بدون ثقافة، مشيرا إلى أنه يجوز شراء حلوى المولد النبوى قبل الاحتفال بالمولد النبوى، ولكن شراءها يوم الاحتفال بالمولد النبوى 12 من ربيع الأول بدعة، ويكون الاحتفال يوم المولد بقراءة القرآن.