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الرئيس العراقى يلتقى رئيس البرلمان العربى بقصر السلام ببغداد

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الرئيس العراقى يلتقى رئيس البرلمان العربى بقصر السلام ببغداد الرئيس العراقى يلتقى رئيس البرلمان العربى بقصر السلام ببغداد
التقى صباح اليوم الأحد، الرئيس العراقى الدكتور فؤاد معصوم، رئيس البرلمان العربى أحمد بن محمد الجروان، بقصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد.

ورحب الرئيس معصوم بزيارة رئيس البرلمان العربى خاصة فى هذا التوقيت الجيد لتقوية ومد جذور التعاون بين العراق والبرلمان العربى فى ظل وجود بعض الاعاءات التى يروج لها الإعلام بأن هناك علاقات غير جيدة بين العراق والبلاد العربية، مشيدا بدور الجروان فى رئاسة البرلمان العربى لما له من شعور قومى عربى، مؤكدا أن العمل الذى يقدمه البرلمان العربى مهم وأساسى فى دفع عجلة العمل العربى المشترك وتقوية العلاقات العربية فى مواجهة التحديات التى تمر بها الأمة العربية.

ودعا الرئيس العراقى، البرلمان العربى لتعزيز وتنشيط العلاقات بين العراق و الدول العربية ،مشيرا إلى احترامه لعلاقاته مع جيرانه الذين تربطه بهم مصالح مشتركة، شرط ألا يتجاوزوا سيادة العراق، معربا عن سعادته بافتتاح السفارات العربية فى بغداد وآخرها السفارة ، مؤكدا أن العراق ماض فى المصالحة الوطنية لأن قوته فى وحدته.

من جانبه شكر رئيس البرلمان العربى أحمد بن محمد الجروان، حسن الاستقبال والضيافة مؤكدا أن الشعب العربى يقف خلف الشعب العراقى الكبير وأن العراق قوى بأبنائه وتاريخه ويجب أن يكون له دور فى صناعة المستقبل العربى، لأنه من ركائز البيت العربى، والعمل العربى المشترك.

وأكد الجروان استعداد البرلمان العربى لدعم المصالحة الوطنية فى العراق على الساحة العربية والدولية، بما يخدم مصلحة الشعب العراقى.

وجدد الجروان دعوته لدعم التسوية التاريخية فى العراق ودعم عودة المهجرين إلى منازلهم.

حضر اللقاء من البرلمان العربى، أحمد الجبورى، وعباس البياتى، ومحسن السعدون، أعضاء البرلمان العربى، ومن الأمانة العامة للبرلمان المستشار د.عادل الجمل، المستشار السياسى لرئيس البرلمان العربى، ود.مضر عبد الرحيم ، مدير مكتب الرئيس.
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مصر 365

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