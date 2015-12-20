بالصور.. مقتل 36 شخصا على الأقل فى غارات جوية على مدينة إدلب السورية

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن 36 شخصًا قتلوا فى غارات جوية يعتقد أنها روسية على مدينة إدلب السورية اليوم الأحد.

وأضاف المرصد فى بيان،"ارتفع إلى 36 على الأقل بين مواطنين مدنيين ومقاتلين من الفصائل الإسلامية والمقاتلة، عدد الذين تم التوثق من استشهادهم جراء قصف طائرات حربية يعتقد أنها روسية على عدة مناطق ومقار للفصائل فى مدينة إدلب".

وتابع المرصد أن "عدد الخسائر البشرية مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى فى حالات خطرة ووجود معلومات عن المزيد من الشهداء والمفقودين".

وأضاف المرصد أن قوات النظام قصفت مناطق فى أطراف "مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص وسقوط جرحى".



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