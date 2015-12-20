أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. مقتل 36 شخصا على الأقل فى غارات جوية على مدينة إدلب السورية

Google+ Print
بالصور.. مقتل 36 شخصا على الأقل فى غارات جوية على مدينة إدلب السورية بالصور.. مقتل 36 شخصا على الأقل فى غارات جوية على مدينة إدلب السورية

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن 36 شخصًا قتلوا فى غارات جوية يعتقد أنها روسية على مدينة إدلب السورية اليوم الأحد.

وأضاف المرصد فى بيان،"ارتفع إلى 36 على الأقل بين مواطنين مدنيين ومقاتلين من الفصائل الإسلامية والمقاتلة، عدد الذين تم التوثق من استشهادهم جراء قصف طائرات حربية يعتقد أنها روسية على عدة مناطق ومقار للفصائل فى مدينة إدلب".

وتابع المرصد أن "عدد الخسائر البشرية مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى فى حالات خطرة ووجود معلومات عن المزيد من الشهداء والمفقودين".

وأضاف المرصد أن قوات النظام قصفت مناطق فى أطراف "مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص وسقوط جرحى".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365