أخبار سوريا اليوم.. الجيش السورى يسيطر على قرية استراتيجية فى ريف حلب

الجيش السورى يسيطر على قرية استراتيجية فى ريف حلب

تناولت أخبار سوريا اليوم ، سيطرة الجيش السورى والقوات الموالية له الأحد على بلدة خان طومان الاستراتيجية فى ريف حلب الجنوبى فى شمال سوريا، كما ألقت أخبار سوريا اليوم الضوء على غارات شنتها القوات الروسية فى سوريا غارة على الرقة>ركزت أخبار سوريا اليوم على سيطر الجيش السورى والقوات الموالية له الأحد على بلدة خان طومان الاستراتيجية فى ريف حلب الجنوبى فى شمال سوريا، وفق ما أفاد الإعلام السورى الرسمى والمرصد السورى لحقوق الانسان.

وفى شمال غرب البلاد، قتل الاحد 15 شخصا على الأقل بينهم مدنيون وأصيب أكثر من خمسين أخرين بجروح جراء غارات يعتقد انها روسية استهدفت مدينة إدلب، بحسب المرصد.

وأوردت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أن "وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوى المؤازرة تحكم سيطرتها على خان طومان والمزارع المحيطة بها فى ريف حلب".

غارات روسية

>فيما تناولت أخبار سوريا اليوم يفيد بشن القوات الروسية فى سوريا غارة على الرقة تخلف عشرات القتلى والجرحى.

يذكر أن القاذفات الروسية بعيدة المدى التى تشارك فى العمليات ضد مواقع داعش فى سوريا، اتخذت مسارًا إلى الأراضى السورية لا يعبر فوق أوروبا وتركيا رغم إغلاق الأجواء الأوروبية والتركية فى وجهها.