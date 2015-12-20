أخبار السعودية اليوم.. ضبط 59 متهما بقضايا إرهاب بينهم مصريان

ركزت أخبار السعودية اليوم على تمكن قوات الأمن السعودية من ضبط 59 متهما جديدا بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، خلال الأسبوعين الماضيين.>وذكرت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأحد أن المضبوطين توزعوا بين 10 جنسيات مختلفة معظمهم سعوديون، فيما سجل اليوم السابع من ديسمبر الجارى العدد الأكبر من حيث المضبوطين بواقع 13 متهما، فيما سجل اليوم الـتاسع من ذات الشهر العدد الأقل بمتهم واحد فقط.

وبحسب أخبار السعودية اليوم فقد بدأت العمليات فى الرابع من الشهر الجارى، إذ انتهى أول الأيام بضبط ثمانية متهمين جميعهم سعوديون عدا متهم سودانى، فيما سجل اليوم التالى الإطاحة بمتهمين اثنين من السعوديين، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة متهمين فى اليوم الذى يليه، أحدهم سعودى والآخر سورى والأخير يمنى الجنسية.

وسجل اليوم السابع من الشهر الجارى ضبط 13 متهما، جميعهم سعوديون عدا ثلاثة يمنيين، فيما سجل اليومان التاليان ضبط ثلاثة متهمين، جميعهم سعوديون، بينما انتهى اليوم العاشر من ديسمبر بضبط ثلاثة متهمين، أحدهم هندى والآخر مصرى والأخير سورى.

وكان اليومان الـ11 والـ12 من الشهر الجارى قد انتهيا بضبط ستة متهمين، نصفهم سعوديون والنصف الآخر مصرى وسورى وأردنى، وشهدت الأيام من 14 إلى 17 من الشهر ديسمبر ضبط 21 متهما جديدا، 11 منهم سعوديون، وخمسة من باكستان ومتهمان من الهند ومتهم أمريكى وآخر أردنى والأخير إماراتى.

كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بظهور بيانات رسمية، اليوم الأحد، تؤكد أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.364 مليون برميل يوميا فى أكتوبر من 7.111 مليون برميل يوميا فى سبتمبر.

وتقدم الرياض والأعضاء الآخرون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأرقام الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التى تنشرها بموقعها على الإنترنت.