كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية تدين جريمة اغتيال "سمير القنطار"

أدانت كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكرى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جريمة اغتيال القائد اللبنانى سمير القنطار عميد الأسرى، على يد الاحتلال الإسرائيلى داخل الأراضى السورية.

ونعت الكتائب الشهيد القائد سمير القنطار، واعتبرت جريمة اغتياله جريمة جبانة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلى وإرهابه الدموى، وأنها لن تمر دون عقاب.

وشددت الكتائب على أن هذه الجريمة تعتبر انتقاما مباشرا من المناضل القنطار، بعد أن رضخ العدو الإسرائيلى لشروط المقاومة اللبنانية فى عملية تبادل الأسرى.

وأكدت كتائب المقاومة الوطنية أن هذه الجريمة الجبانة لن توقف يد المقاومتين الفلسطينية واللبنانية فى ضرب العدو الإسرائيلى وإرهابه فى أى مكان كان.