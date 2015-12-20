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كتائب "عز الدين القسام" تنعى القائد اللبنانى سمير القنطار

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كتائب "عز الدين القسام" تنعى القائد اللبنانى سمير القنطار كتائب "عز الدين القسام" تنعى القائد اللبنانى سمير القنطار
نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، اليوم الأحد، القائد اللبنانى سمير القنطار، الذى اغتاله الاحتلال الإسرائيلى فى قصف استهدف العاصمة السورية دمشق.

وقالت الكتائب عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الأحد: "كتائب القسام تنعى عميد الأسرى العرب فى سجون الاحتلال سابقًا المناضل سمير القنطار الذى اغتاله العدو الصهيونى ليلة أمس".

وكانت حركة حماس أصدرت بيانًا أدانت فيه "الجريمة الإسرائيلية باغتيال سمير القنطار"، ودعت "المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته تجاه هذه العربدة الإسرائيلية".

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