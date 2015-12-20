تعرف على أعراض القلق النفسى عند الأطفال

القلق النفسى إحدى المشاكل التى تصيب بعض الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، ومنها ما يتعلق بأساليب التربية الخاطئة، وتعامل الأهل بطريقة غير صحيحة مع أبنائهم مما يتسبب فى اضطراب الطفل نفسيا. أعراض القلق النفسى عند الأطفال

>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن بعض الأطفال قد تنتابهم حالة من الشعور بالقلق النفسى والتوتر تظهر أعراضها المرضية بوضوح فى أغلب الحالات. المغص والقلق والنفسى

>شكوى الطفل من الشعور بألم فى البطن ومعاناته من "المغص" إحدى الحيل التى يلجأ إليها للتعبير عن حالة القلق والتوتر التى يعيشها مما يجعله يكرر أنه يعانى من وجود ألم ببطنه وعند إجراء الكشف الإكلينكى نجد عدم وجود سبب مرضى وراء ظهور تلك الأعراض. 2)الإجهاد البدنى والقلق النفسى

>الشعور بالإجهاد أحد الأعراض التى يشتكى منها الطفل ويكون سببها إصابة الطفل بالقلق والتوتر. نصائح ضرورية

>لذلك تنصح د. نهى بضرورة اهتمام الأمهات والإباء بالحالة النفسية لأطفالهم وملاحظة بعض التغيرات تطرأ على أبنائهم لتفاديهم مشاكل القلق النفسى وسوء الحالة الصحية والنفسية.

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شبكةعيونالإخبارية

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