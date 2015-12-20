لوبيتا نيونغو تفشل في اختيار آخر إطلالاتها على السجادة الحمراء

منذ أول ظهور للممثلة الشابة لوبيتا نيونغو Lupita Nyong'o على السجادة الحمراء كانت محط أنظار صحافة الموضة حول العالم، شاهدناها كأيقونة الموضة القادمة ولكن يمكن أن نرى بأنها لم توفق في اختيار آخر إطلالاتها على السجادة الحمراء .

ظهرت النجمة في حفل افتتاح فيلم Star Wars: The Force Awakens في لندن مؤخرًا بإطلالة سوداء بالكامل تحمل توقيع Proenza Schouler ، ولم تكتفِ لوبيتا بالتصميم العصري اللافت بل زادت عليه أقراط فضية، أحمر فاهٍ باللون الأزرق وشبكة غريبة على رأسها.

ربما أرادت لوبيتا أن تحاكي الموضوع المستقبلي للفيلم الخيالي ولكنها اتجهت لاختيار زي تنكري بدلاً من إطلالة مناسبة للسجادة الحمراء . شاهدي إطلالتها في الصور أعلاه واحكمي بنفسك .