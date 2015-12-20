جولة على إطلالات كايت ميدلتون خلال هذا العام

كانت دوقة كامبريدج رمزًا للأناقة الإنجليزية منذ أول ظهور لها، حيث عمدت لاختيار الإطلالات الكلاسيكية كانت اختياراتها أنيقة وبسيطة في الوقت نفسه، ومع اقترابنا من نهاية هذا العام حان الوقت لنقيّم إطلالاتها خلاله .

كانت دوقة كامبريدج كايت ميديلتون Kate Middleton حاملًا في بداية هذا العام بمولودتها الأميرة شارلوت Charlotte ولكن ذلك لم يغيّر الكثير في ستايلها المعتاد إذ أبقت إطلالاتها بسيطةً وأنيقةً كما تعودنا منها، وأعطت مثالاً حيًّا للسيدات حول العالم بأنّ الحمل لا يجب أن يؤثر جذريًّا على إطلالاتك .

البساطة هي أكثر ما يجذبنا في إطلالات الدوقة المتألقة فعلى الرغم من مكانتها الاجتماعية إلا أنها لا تغالي في ارتداء المجوهرات أو تزيين إطلالاتها بطريقة مزعجة، وأكثر ما عرفت به إطلالاتها هو التكرار، إذ لا تمانع كيت ميديلتون ارتداء الفستان نفسه أكثر من مرة على أن تغيّر من تنسيقه في كل إطلالة، ولعل هذا ما جعلها أميرةً محبوبةً وقريبةً من الشعب .

تعمد كايت ميديلتون لاختيار المعاطف الطويلة والفساتين القصيرة في جميع إطلالاتها، ولكنها تحرص على اختيار الألوان المشرقة التي تعطيها مظهرًا متجددًا كل مرة، فنراها متألقةً بالأزرق، الفوشي، الوردي، والطبعات الموردة الأنيقة كذلك .

جمعنا لك في الصور أعلاه بعض إطلالات دوقة كامبريدج كايت ميديلتون خلال هذا العام فشاهديها وشاركينا برأيك.

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