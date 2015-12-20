تجديد حبس المتهمين بحرق ملهى العجوزة وإخلاء سبيل المتهمين بالتستر بكفالة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، حبس المتهمين بحرق ملهى العجوزة الليلى 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل كل من ربة المنزل "سيدة.ا" 47 سنة، و خال المتهم الرابع بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم لاتهامه بالتستر على المتهمين.

انتقل قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، إلى معسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوى، لنظر أمر تجديد حبس المتهمين الأربعة بحرق ملهى العجوزة الليلى، والذى راح ضحيته 17 من عمال الملهى والمتهمين الآخرين بالتستر، والمودعين بسجن الجيزة المركزى وذلك لتعذر نقلهم إلى محكمة شمال الجيزة لدواعى أمنية.

كان 4 متهمين قد ألقوا زجاجات المولوتوف المشتعلة، على ملهى العجوزة الليلى نتيجة خلافات بينهم وبين العاملين بالملهى ما تسبب فى وفاة 17 شخص من العاملين، وكشف التقرير الطبى انهم توفوا نتيجة الاختناق.