سعد سمير وأنطوي والشيخ خارج قائمة الأهلي لمواجهة الحدود

هل يستمر منتخب مصر يعتمد على لاعبي الأهلي والزمالك فقط في وجود منافسين أقوياء على بطولة الدوري؟ يجيب أسامة نبيه المدرب العام للفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة حاسمة في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 أمام نيجيريا في مارس المقبل.

ويزور نبيه ملاعب الدوري المصري مع الجهاز الفني للفراعنة، استعدادا لاختيار عناصر معسكر يناير.

ويتحدث نبيه لـFilGoal.com عن سياسة اختيار لاعبي المنتخب قبل مواجهة نيجيريا، وعن الانتقادات المواجهة لهيكتور كوبر المدير الفني.

وكل ما يلي على لسان نبيه ..

منتخب الأهلي والزمالك

"أعذر من يتهم جهاز منتخب مصر بضم لاعبين من الأهلي أو الزمالك فقط أو حتى لا يشاركوا بصفة منتظمة مع فرقهم، ولكن ذلك يكون بسبب فترة التجمع تكون قصيرة جدا، ونكون مضطرين للاعتماد على اللاعبين الذين انضموا في فترات سابقة ويعرفون طريقتنا وتعليماتنا".

"كما أن لاعبي الأهلي والزمالك كانوا يشاركون في بطولة إفريقيا وهو ما يعني خوضهم مباريات أكثر من لاعبي الأندية الأخرى، وبالتالي يكونوا أقرب من غيرهم بسبب جاهزيتهم الفنية واستيعابهم لظروفنا وفكرنا".

"هذا سيختلف في المعسكر المقبل، لأننا نمتلك فترة أطول لمراقبة اللاعبين وسنبدأ المفاضلة من أجل ضم المميزين فقط بصرف النظر عن اسم الفريق".

"سنبدأ في تحفيظ كل اللاعبين لطريقة عمل الجهاز الفني، حتى نفتح مجالا أكبر للاختيارات قبل مباراة نيجيريا في مارس".

"لا وقت للهزار في الفترة المقبلة، والمنتخب سيعتمد فقط على اللاعب الأفضل، ومن سيكون بعيدا عن مستواه لن يجد مكانا معنا مهما كان اسمه وتاريخه".

نيجيريا

"منتخب نيجيريا قوي ويجب أن نستعد له جيدا خاصة أنه في أفضل حالاته بعد تتويج الفريق الأوليمبي ببطولة إفريقيا".

"وهم أيضا لديهم دوافع كبيرة للفوز علينا، لأنهم يمرون بنفس ظروفنا ويريدون العودة للبطولات".

"بشكل عام، نحن نحترم كل الفرق ولا يوجد كبير أو صغير، ولكن الفوز على نيجيريا ذهابا وإيابا يضمن لنا التأهل لكأس الأمم بشكل كبير".

"ولن نستهين بمباراتي تشاد وتنزانيا أيضا".

كوبر ومورينيو

"الحقيقة أن كوبر يشعر بالاستياء بسبب ما يقال عن أنه لم يختبر حتى الآن بسبب اللعب أمام فرق صغيرة".

"كوبر يظل اسما كبيرا جدا سواء واجه منتخبا كبيرا أو صغيرا، وحتى في حال الفوز أو الخسارة".

"فجوزيه مورينيو يخسر ولكنه في النهاية يظل مورينيو، كذلك كوبر فهو جاء إلى مصر باسم كبير".