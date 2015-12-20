إقامة 8 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تمت الموافقة على إقامة ثماني مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية تصل تكلفتها الاستثمارية الإجمالية إلى نحو 9.5 مليون دولار، وتشمل هذه المشروعات إقامة مشروع لتصنيع البوتاجازات والأفران التي تعمل بالغاز والكهرباء وحوامل أجهزة التكييف وشاشات العرض ويقام على مساحة أربعة آلاف مترا مربعا ويوفر نحو 260 فرصة عمل جديدة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إقامة مشروع لصناعة المستلزمات الطبية على مساحة 2500 متر مربع بتكلفة قدرها 1.2 مليون دولار ويوفر نحو 86 فرصة عمل جديدة ومشروع لتصنيع المواد الغذائية والعصائر والمربات والصلصات على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع بتكلفة استثمارية قدرها مليون دولار ويوفر 49 فرصة عمل، ومشروع لتخزين المواد الكيماوية اللازمة لعمليات الحفر والإنتاج الخاصة بالبترول والغاز على مساحة قدرها 1964 مترا مربعا بتكلفة استثمارية مليون جنيه ويوفر 50 فرصة عمل.

وأضاف المحافظ أنه سوف يتم إنشاء مشروع لتخزين وبيع الآلات والمعدات وقطع الغيار بتكلفة مليون دولار على مساحة ألف متر مربع ومشروع لتخزين وبيع مهمات أنشطة البترول على مساحة 1035 متر مربع بتكلفة مليون جنيه، ومشروع للخدمات اللوجستية وتجميع الرسائل التصديرية بتكلفة قدرها نصف مليون دولار وعلى مساحة 2045 متر مربع.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية والتي عقدها المحافظ بحضور اللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة وأسامة طلبة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لأعمال استكمال البنية الأساسية والمرافق للمنطقة والتوسعات الجديدة لمساحة ال 35 فدانا.

حضر الاجتماع المهندس سيد إسماعيل رئيس قطاع الشبكات بشركة الكهرباء والدكتور مهندس السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.