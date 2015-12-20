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بالصور.. تكريم قيادات أمنية وتعليمية من خريجى مدرسة الفاروق بالإسماعيلية

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بالصور.. تكريم قيادات أمنية وتعليمية من خريجى مدرسة الفاروق بالإسماعيلية بالصور.. تكريم قيادات أمنية وتعليمية من خريجى مدرسة الفاروق بالإسماعيلية
شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والنائب أشرف عمارة عضو مجلس الشعب وعدد كبير من قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظة، اليوم الأحد، الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية تحت عنوان "التحدى وفن الوفاء والانتماء"، حضرها الدكتورة أسماء عبد الفتاح الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ومديرو الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية تكريم 20 من قيادات التربية والتعليم والقيادات الأمنية كما تم تكريم نقيب معلمى الإسماعيلية عمارة الشريف وثلاثة ضباط من مصابى الشرطة فى الثورة وعدد من الطلاب المتميزين .

وتضمنت الاحتفالية افتتاح المحافظ لمعرض الأنشطة والمنتجات والمشغولات اليدوية لطلاب المدرسة وشملت الاحتفالية تقديم عروض فنية وتابلوهات غنائية وعروض للفرق الرياضية والأنشطة الطلابية المختلفة بالمدرسة.

وأشاد محافظ الإسماعيلية أثناء كلمته بجهود الأستاذة والمعلمين القائمين على العمل بالمدرسة والطلاب،
>مؤكدًا أن ما قدمه الطلاب خلال الاحتفالية خير دليل على الانتماء والولاء للوطن.

جانب من الاحتفالية -اليوم السابع -12 -2015
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جانب من الاحتفالية

المحافظ اثناء الافتتاح -اليوم السابع -12 -2015
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المحافظ اثناء الافتتاح

معرض الانشطة الطلابية -اليوم السابع -12 -2015
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معرض الانشطة الطلابية

المحافظ ووكيل التعليم يشاهدون معرض المواد الغذاية -اليوم السابع -12 -2015
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المحافظ ووكيل التعليم يشاهدون معرض المواد الغذاية

جانب من المنصة -اليوم السابع -12 -2015
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جانب من المنصة

الطلاب يرفعون لافتتات لا للإرهاب -اليوم السابع -12 -2015
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الطلاب يرفعون لافتتات لا للإرهاب

تكلريم احد قيادات الشرطة -اليوم السابع -12 -2015
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تكلريم احد قيادات الشرطة

وكيلة المديرية تكرم المحافظ -اليوم السابع -12 -2015
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وكيلة المديرية تكرم المحافظ

المحافظ بين طلاب المدرسة -اليوم السابع -12 -2015
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المحافظ بين طلاب المدرسة

المحافظ يكرم احد الطلاب -اليوم السابع -12 -2015
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المحافظ يكرم احد الطلاب


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