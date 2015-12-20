بالصور.. تكريم قيادات أمنية وتعليمية من خريجى مدرسة الفاروق بالإسماعيلية

وشهدت الاحتفالية تكريم 20 من قيادات التربية والتعليم والقيادات الأمنية كما تم تكريم نقيب معلمى الإسماعيلية عمارة الشريف وثلاثة ضباط من مصابى الشرطة فى الثورة وعدد من الطلاب المتميزين .
وتضمنت الاحتفالية افتتاح المحافظ لمعرض الأنشطة والمنتجات والمشغولات اليدوية لطلاب المدرسة وشملت الاحتفالية تقديم عروض فنية وتابلوهات غنائية وعروض للفرق الرياضية والأنشطة الطلابية المختلفة بالمدرسة.
وأشاد محافظ الإسماعيلية أثناء كلمته بجهود الأستاذة والمعلمين القائمين على العمل بالمدرسة والطلاب،
>مؤكدًا أن ما قدمه الطلاب خلال الاحتفالية خير دليل على الانتماء والولاء للوطن.
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جانب من الاحتفالية
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المحافظ اثناء الافتتاح
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معرض الانشطة الطلابية
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المحافظ ووكيل التعليم يشاهدون معرض المواد الغذاية
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جانب من المنصة
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الطلاب يرفعون لافتتات لا للإرهاب
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تكلريم احد قيادات الشرطة
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وكيلة المديرية تكرم المحافظ
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المحافظ بين طلاب المدرسة
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المحافظ يكرم احد الطلاب
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