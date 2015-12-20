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تكريم موجهى ومدرسى اللغة العربية بالسويس فى اليوم العالمى لـ"لغة الضاد"

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تكريم موجهى ومدرسى اللغة العربية بالسويس فى اليوم العالمى لـ"لغة الضاد" تكريم موجهى ومدرسى اللغة العربية بالسويس فى اليوم العالمى لـ"لغة الضاد"
أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس أن السويس تحتفل لأول مرة باليوم العالمى للغة العربية مشيرا إلى أن الجمعية العامة بالأمم المتحدة قررت إدخال اللغة العربية لغة رسمية فى 18 ديسمبر عام 1973 ويتم الاحتفال بها كل عام فى والدول العربية ومؤسساتها ، مشيرا إلى أن اليوم العالمى للغة العربية يوم دولى أقرته الأمم المتحدة ويعد اعترافا بمكانة اللغة العربية كلغةَ عالمية .

وأكد الدكتور أحمد شلبى مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم خلال الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية الذى أقيم بقصر ثقافة السويس أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أعلنت إطلاق الدورة الثالثة لمبادرة "بالعربى" بالتزامن مع اليوم العالمى للاحتفال باللغة العربية بهدف تشجيع استخدام العربية، ومفرداتها فى حياتنا اليومية، واستعادة مكانتها كلغة عالمية كذلك يتم عمل مسابقات للتحدث بالفصحى بجامعة الدول العربية.

وتم تكريم موجهى اللغة العربية السابقين بالسويس لدورهم الكبير فى إثراء مادة العربية بالمحافظة سنوات طويلة، كذلك تم تكريم بعض الشخصيات والمعلمين الذين ساهموا فى الارتقاء بمادة اللغة العربية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والقليوبية وبورسعيد وكفرالشيخ والسويس .

حضر الحفل اللواء العربى السروى محافظ السويس والدكتور أحمد شلبى مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم وعبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ونشوى مطر مدير مركز تنمية المهارات بالوزارة ومحمد الكردى مسئول البرامج التعليمية لمادة اللغة العربية بالقنوات الفضائية وسلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم وإبراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء التعليم بالمحافظة وقيادات المديرية وموجهو ومدرسو مادة اللغة العربية.

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مصر 365

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