وكيل "تعليم"كفر الشيخ تحيل مسؤلين للتحقيق بسبب نشر جداول امتحانات خاطئة

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها قررت تحويل عدد من المسئولين للتحقيق بسبب نشرهم جداول امتحانات على غير الحقيقة عبر"الفيس بوك"، مشيرة إلى أن الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ ، سيعتمد جداول الامتحانات مساء اليوم ويتم توزيعها على المدارس ونشرها عبر إدارة الإعلام بالمديرية ومنسقي الإعلام بالإدارات التعليمية.

وأضافت وكيل الوزارة ، أنها قررت منع نشر صور أي مكاتبات رسمية على الفيس بوك ، والتحقيق مع المخالفين .

>وأوضح محمد فتحي مدير الإعلام بمديرية التربية والتعليم ،أن الصفحة الرسمية للمديرية هى" إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ "،ولا علاقة لنا بأى صفحات شخصية تتناول أخبار المديرية وإداراتها ومدارسها.