النيابة تأمر بدفن جثة شاب انتحر داخل غرفة منزله بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة برياسة المستشار عبد الله مهدى رئيس النيابة بدفن جثة "م.س" 34 سنة الذى عثر عليها منتحرا داخل شقته بمنطقة إمبابة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقرير مفتش الصحة حول الوفاة للوقوف على ظروف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الضحية يبلغ من العمر 34 سنة وإنه عثر على جثته مشنوقا فى مروحة حجرة نومه، ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة وفقما ذكرت التحريات الأولية.

وكشفت تحقيقات النيابة مع والد الضحية أنه كان يعانى من أزمة نفسية منذ عدة سنوات وذلك بعد وفاة والدته وأنه حاول الانتحار بقطع شرايين يده إلا أنه تم إنقاذه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب فى الثلاثين من عمره مشنوقا بمروحة غرفة نومه بمنطقة إمبابة.