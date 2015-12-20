أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تأمر بدفن جثة شاب انتحر داخل غرفة منزله بإمبابة

Google+ Print
النيابة تأمر بدفن جثة شاب انتحر داخل غرفة منزله بإمبابة النيابة تأمر بدفن جثة شاب انتحر داخل غرفة منزله بإمبابة
أمرت نيابة إمبابة برياسة المستشار عبد الله مهدى رئيس النيابة بدفن جثة "م.س" 34 سنة الذى عثر عليها منتحرا داخل شقته بمنطقة إمبابة وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقرير مفتش الصحة حول الوفاة للوقوف على ظروف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الضحية يبلغ من العمر 34 سنة وإنه عثر على جثته مشنوقا فى مروحة حجرة نومه، ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة وفقما ذكرت التحريات الأولية.

وكشفت تحقيقات النيابة مع والد الضحية أنه كان يعانى من أزمة نفسية منذ عدة سنوات وذلك بعد وفاة والدته وأنه حاول الانتحار بقطع شرايين يده إلا أنه تم إنقاذه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب فى الثلاثين من عمره مشنوقا بمروحة غرفة نومه بمنطقة إمبابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365