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المشدد 10 سنوات لعاطلين قتلا عاملا لخلافات مالية بالوراق

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المشدد 10 سنوات لعاطلين قتلا عاملا لخلافات مالية بالوراق المشدد 10 سنوات لعاطلين قتلا عاملا لخلافات مالية بالوراق
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لكل من "وليد.ا" عاطل، وغيابيًا "محمود.ح" عاطل، فى القضية رقم 12602 سنة 2013 الوراق، والمتهمين فيها بقتل المجنى عليه "محمد.ص.ج" عامل، مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما أعد المتهمان سلاح نارى عبارة عن فرد روسى الصنع واستدرجا المجنى عليه إلى منطقة نائية بعد أن أقنعاه بتصفية الخلافات التى بينهما وهناك فوجئ المجنى عليه بالمتهمين وقيدا قدميه ويديه وأطلقا صوبه عدة طلقات نارية ثم حملا جثته وألقيا بها فى منطقة نائية بالقناطر الخيرية وفرا هاربين.

وكشفت التحقيقات عن أن الأهالى عثروا على المجنى عليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وهناك أدلى بأوصاف تفصيلية للمتهمين وذكر أسماءهما فى التحقيقات قبل أن يتوفى بلحظات، ما مكن أجهزة الأمن لأن تلقى القبض على أحدهما.

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مصر 365